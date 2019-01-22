الجيش اللبناني يعتقل متورطا بمحاولة اغتيال عنصر من حماس

وطن: أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء، أنه ألقى القبض على أحد المشاركين في محاولة اغتيال قيادي بحركة حماس في مدينة صيدا اللبنانية العام الماضي.

وقال الجيش في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إننا تمكنا من توقيف حسين أحمد بتو الاثنين في منطقة الشرحبيل بمدينة صيدا، والذي قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير ومحاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عمر حمدان بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2018".

وأشار البيان إلى أن "الموقوف اعترف بتشغيله من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي منذ العام 2014، وأنه التقى مشغليه خارج لبنان وتسلم أجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل"، مضيفا أنه "اعترف أيضا أنه كلف بمهمة رصد حمدان اعتبارا من صيف 2017، وأنه قام بتحديد مكان إقامته ورصد جميع تحركاته ونقل المعلومات إلى مشغليه، ليصار إلى تنفيذ عملية التفجير من قبل مجموعة أخرى تم تحديدها بعد عملية التفجير المذكورة".

وأوضح البيان أن "بتو اعترف أنه بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير 2018 بعد تنفيذ العملية، تلقى أمرا من جهاز الموساد بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناء على طلبهم"، لافتا إلى أنه "تم ضبط عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تسلمها من جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي".

وأكد الجيش اللبناني أن التحقيقات في عملية محاولة الاغتيال تستمر بإشراف القضاء المختص.

عربي 21