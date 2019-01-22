تعطل في تطبيق "واتساب" في عدد من دول العالم

وطن: أفادت وسائل إعلام متخصصة بتقارير متواردة حول العالم، تفيد بتعطل تطبيق WhatsApp الشهير، وذلك عقب زيادة الاستعلام حول التطبيق في موقع رصد الانقطاع المستقل "Down Detector".

وتعرض تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، إلى عطل فني منع ملايين المستخدمين من تبادل رسائلهم، مما دفعهم إلى التوجه إلى موقع تويتر للتعبير عن غضبهم.

واجتاح وسم حمل اسم تطبيق واتساب باللغة الإنجليزية (Whatsapp)، إذ انهالت التعليقات الغاضبة والساخرة من العطل.

وأظهرت بيانات تويتر أن هناك أكثر من 339 ألف تغريدة تعاملت مع العطل الذي طال "واتساب"، الذي يستخدمه 1.5 مليار شخص حول العالم.

وكتب أحد المغردين: "في اللحظة التي لا يتوفر فيها الإنترنت أو واتساب، فإنك تشعر بالعجز".