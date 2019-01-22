كشف ملابسات حرق جنائي لمركبتين والقاء القبض على المشتبه بهم في طولكرم

طولكرم- وطن: كشفت شرطة محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، ملابسات حرق جنائي لمركبتين تعود ملكيتها لمواطنين من سكان بلدة عزبة الطياح جنوب طولكرم وتم تحديد المشتبه بهم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مواطنين من بلدة عزبة الطياح جنوب طولكرم تقدم كل منهما بشكوى لدى شرطة المحافظة مفادها قيام مجهولين بحرق مركبتهما كلا على انفراد، وبعد عمل كشف ومعاينه من قبل شرطة المباحث العامة تبين ان حرق المركبتان تم بفعل فاعل.

وأضاف البيان، انه وبعد إجراءات البحث والتحري من قبل شرطة المباحث العامة تم الاشتباه بشخصين وافادا قيامهم بحرق المركبتين لوجود خلاف مالي مع المشتكيين، وتم احالة المتهمين الى النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصولا.