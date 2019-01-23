من الضفة وغزة.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الاسرى"، أن ثلاثة أسرى، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم :

الأسير لؤي شاهر شكيب العويوي ( 33 عامًا ) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون .

الأسير محمد عبد الرحمن أحمد عباد ( 40 عامًا ) من مدينة القدس محكوم بالسجن 24 عامًا بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون .

الأسير محمد ذياب فارس جابر (38 عامًا ) من مدينة غزة محكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون .