بعد تشاد... رئيس مالي يزور دولة الاحتلال قريبًا

وطن: بعد استئناف العلاقات مع تشاد، يُتوقع حدوث دفء في العلاقات بين دولة الاحتلال ومالي، لهذا تجري محادثات لتنسيق زيارة رئيس حكومة مالي ابراهيم أبو بكر كيتا، إلى دولة الاحتلال.

فبعد استئناف العلاقات بين تشاد ودولة الاحتلال، يسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ خطوة شبيهة مع مالي.

وورد أن كلا البلدين بدأ يستعدان الآن. لم يُحدد موعد بعد لهذه الزيارة، ولكن أصبحت المحادثات في ذروتها. لم تستبعد جهة مسؤولة في مالي إمكانية دفء العلاقات قائلة لسلطة البث الإسرائيلية: "عندما تكون لدينا أخبار جديدة فسوف نعلنها".

يشار الى انه كان هناك علاقات دبلوماسيّة بين دولة الاحتلال ومالي في الماضي، ولكنها انقطعت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

يشار إلى أنه في نهاية عام 2017، التقى نتنياهو ورئيس حكومة مالي في مؤتمر الدول الإفريقية، واتفقا على "دفع العلاقات الدبلوماسية قدما بين البلدين".

تشير التقديرات إلى أن هناك دول إسلامية أخرى في إفريقيا تود اتخاذ خطوات شبيهة ومنها نيجر ومالي. وفق أقوال نتنياهو، قد يؤدي استئناف العلاقات بين دولة الاحتلال والدول الإسلامية الإفريقية إلى تقليل مسارات الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى جنوب إفريقيا.

وفي بداية الأسبوع، زار نتنياهو، العاصمة التشادية، نجامينا، لبضع ساعات، والتقى رئيس تشاد، إدريس ديبي، وتحدثا معا عن استئناف العلاقات بين البلدين.

(سبوتنيك)