القبض على صيادين للطيور البرية في قلقيلية

قلقيلية- وطن: ألقت الشرطة البيئة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة في قلقيلية، القبض على صيادين بحوزتهما بنادق صيد، قاما بصيد سبعة طيور برية من صنف الحجل الفلسطيني "الشنار"، وذلك في بلدة اماتين شرق قلقيلية.

وأشارت سلطة جودة البيئة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاغا وصل للشرطة البيئة في قلقيلية بسماع إطلاق نار في الهواء، إذ توجهت الشرطة الى المنطقة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتحويلهما الى النيابة العاملة ومصادرة بنادقهما التي بحوزتهما.

وأكدت سلطة جودة البيئة أنه وفق التشريعيات البيئية الأخرى، ووفق المادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999م، يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو نقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف اوكارها أو إعدام بيضها.

واهابت سلطة جودة البيئة بالمواطنين بأنه يحظر صيد أو قتل الحيوانات البرية أو التداول بالبيع والشراء للطيور البرية والتبليغ عن مثل هذه الحالات، والتواصل معها أو مع الشرطة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على التنوع الحيوي في فلسطين .

وأضافت، ان طائر الحجل الفلسطيني واحد من الطيور البرية الثلاثة في فلسطين، وهو طائر متوسط الحجم يبلغ طوله حوالي 33 سم ومقيم غير مهاجر، وينتمي لرتبة الدجاجيات، ويعيش على الأرض لونه رمادي وأسود واضح من الأعلى الجوانب بيضاء كستنائية مخططة والوجه أبيض محاط بقلادة سوداء، القنة رمادية والحاجب أبيض رفيع. ويمتاز هذا الطائر بالحذر ويجري بخفة عند الإحساس بالخطر. ويعرف بصوته المميز الشبيه بصوت نقنقة الدجاج وزقزقة العصافير، ويبيض في شهر أيار ويفقس في أوائل حزيران.

ويذكر أن الشرطة البيئة في محافظة الخليل، ضبطت قبل يومين أربعة أفراد، قاموا بقطع شجرة حرجية من صنف الصنوبر في محمية وادي القف، بالإضافة إلى اشعالهم للنيران في داخل المحمية، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم الى النيابة العامة وتوقيفهم لمدة 15 يوما، وحجز أدوات القطع التي ضبطت بحوزتهم.