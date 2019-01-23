الاحتلال يعتقل مواطنا خلال قمع فعالية ضد الطرق العنصرية شرق القدس

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ناشطًا فلسطينيًا، خلال فعالية احتجاجية التي أقيمت قرب شارع الفصل العنصري قرب بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واللافتات المندّدة بافتتاح هذا الشارع العنصري، بينما اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين والمتضامنين الأجانب، وأطلقوا قنابل الصوت تجاههم.

وافتتحت سلطات الاحتلال مؤخرًا شارعا يفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين بجدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، إلى جانب وضعها حاجزا عسكريا يمنع الفلسطينيين من حملة الهوية الفلسطينية من دخول القدس.