بالفيديو والصور.. حراك اسقاط الضمان يقرع الخزان تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال

رام الله - وطن: تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال ضد ما يتعرضون له من اعتداءات قوات الاحتلال، خرج حراك اسقاط قانون الضمان الاجتماعي مساء اليوم الاربعاء في مسيرة ضجيج حاشدة لقرع جدران الخزان في مدينة رام الله ازاء ما يتعرضون له الاسرى من اعتداءات في السجون.

وهتف المشاركون في المسيرة : "يا عوفر ما يهزك ريح"، "يا اسير ارتاح ارتاح واحنا بنواصل كفاح"، حيث جاب المشاركون شوارع مدينة رام الله رافعين لافتات داعمة للأسرى ومطالبه بحريتهم.

وكان الحراك العمالي والحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي اعلنا قبل ايام لوطن للانباء عن أن فعالياتهما القادمة ستكون تضامنا ودعمًا للاسرى بالتنسيق مع القوى الوطنية (للاطلاع اضغط هنا)

يشار إلى أن سجون الاحتلال تشهد استنفاراً من قبل الأسرى، بعد اعتداء قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال في معتقل "عوفر" على الأسرى، حيث أصيب في المعتقل أكثر من 100 أسير بجروح واختناق بالغاز جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز والرضوض بسبب الاعتداء المباشر بالهراوات عليهم من قبل قوات القمع.