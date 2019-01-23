بالفيديو .. تفاصيل عملية اغتيال الشهيد أشرف نعالوة

وطن: أظهر شريط فيديو نشر، مساء الأربعاء، الطريقة الهمجية التي نفذ خلالها جيش الاحتلال، عملية اغتيال منفذ عملية (بركان)، الشهيد أشرف نعالوة (23 عامًا) في مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس.

ووفق الفيديو، الذي نشرته القناة (13) العبرية، فقد استخدم جيش الاحتلال القنابل اليدوية، وصليات الرصاص والصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى العربات المدرعة والقوات الراجلة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى المكان.

وأعلنت قوات الاحتلال، في الساعات الأولى من فجر الخميس 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، اغتيال منفذ عملية (بركان)، أشرف نعالوة في مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس.