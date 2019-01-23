الاحتلال يقرر ادخال الاموال القطرية الى غزة غدا

رام الله - وطن: ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان "الكابينت" الاسرائيلي أقر تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة غدا.

وياتي هذا القرار بعد ساعات فقط من اعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف تحويل الاموال الى غزة عقب قنص ضابط من جيش الاحتلال برصاص قناص فلسطيني من قطاع غزة.

وجاء القرار بعد قدوم السفير القطري محمد العمادي الى اسرائيل لتثبيت التهدئة الى جانب جيمي مكغولدريك نائب المبعوث الاممي نيكولا ميلادنوف والذي توجه لغزة صباح اليوم الأربعاء.

وكانت قطر قد بدأت قبل 3 شهور بتقديم منحة مالية مقدارها 15 مليون دولار شهريا لقطاع غزة تصرف كرواتب للموظفين في القطاع.