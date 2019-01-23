تحليل الـDNA يثبت تورط مستوطن بقتل الشهيدة عائشة رابي

وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال المستوطن اليهودي القاصر، وهو أحد المستوطنين المشتبه بهم بقتل الشهيدة عائشة رابي، فيما أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة وشرطة الاحتلال، تعتمد في أدلتها ضد القاصر، على عينة للحمض النووي (DNA)، كانت على الحجر الذي ألقي على السيارة التي كانت تستقلها الرابي، والذي أدى إلى استشهادها.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية أن عينة الحمض النووي تعود للقاصر اليهودي المتهم بالقضية التي تعرف إعلاميًا بقضية "الإرهاب اليهودي"، بحسب ما ورد بصحيفة "هآرتس".

وبحسب الشرطة، فإن النيابة العامة تنوي، في الأيام القريبة، تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به، علما أنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين من الاعتقال إلى الحبس المنزلي بظروف مقيدة، الأسبوع الماضي.