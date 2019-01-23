بالفيديو .. ردا على قرار المحكمة .. موسى حديد لوطن: ما يحدث هو انتزاع لصلاحيات البلديات ولن نسمح بالتطاول عليها

رام الله - وطن: قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد لوطن تعقيبا على قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، ان ما يحدث هو انتزاع لصلاحيات البلديات وعرقلة عملها، مشيرا الى ان بلديتي رام الله والبيرة ستعقدان مؤتمرا صحفيا غدا لتوضيح تفاصيل ما صدر عن محكمة صلح رام الله من قرارات والافصاح عن موقفنا منه، سيتبعه اعتصاما لمدة ساعتين وتعليق عمل بلديتي رام الله والبيرة.

وقال حديد لوطن ان البلديات تقوم بدور في معظم الاحيان اكثر من الدور المنوط بها حسب المسؤوليات التي اقرها القانون، وهي تمثل خط الدفاع الاول عن المواطن، وهي في المواجهة ازاء التحديات التي يواجهها المواطن، لافتا الى ان ما يحصل هو جزء من القيود العديدة التي تفرض على البلديات وتقييد للحريات .

واضاف حديد ان ما يحدث ضد البلديات هو انتزاع صلاحياتها وقدرتها على اداء عملها، ما يشكل خطورة في هذا التحول التي تشهده البلديات خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها كشعب فلسطيني في ظل الهجمة الاحتلالية على المدن والقرى الفلسطينية.

واوضح حديد ان ما تتعرض له البلديات يستوجب من الجميع سواء الهيئات المحلية والحكومة والقيادة الفلسطينية الوقوف الى جانب المؤسسات التي تؤدي الخدمات مباشرة للمواطنين وهي البلديات لانها في اقسى الظروف وحين عانت المدن من اجتياحات الاحتلال بداية الالفية كانت البلديات هي القادرة على التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم، واستطاعت رغم كل الدمار الذي خلفه الاحتلال من اعادة بناء المدن.

واضاف حديد " نحن امام هجمة من نوع اخر ونقول اننا كشعب واحد وابناء لهذا الوطن فأننا سنعمل بكل عقل وسنحكمه في تعاملنا ولن نسمح ان يكون هناك تطاول على الرمو الاعتبارية والهيئات المحلية".

وكان رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل قد نفى في تصريحات خاصة لوطن علمه بالقضية المرفوعة ضده في المحكمة قائلا لوطن "شخصيا ليس لدي أي علم بهذه القضية ولم أبلغ بها، والقرار الذي صدر سمعت به عبر وسائل الإعلام وما تداوله المواطنون بعد نشر الخبر، وبالتالي لا يوجد أي علم لي بحيثيات القضية أو حيثيات القرار" (للاطلاع على المقابلة اضغط هنا)

وتعقيبا على تصريحات مدير المركز الاعلامي القضائي فواز البرغوثي الذي أكد لوطن في وقت سابق ان رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد والبيرة عزام اسماعيل تبلغا بالقضية المرفوعة ضدهما في المحكمة، قال اسماعيل لوطن "بلدية البيرة لم توكل أي محامي في هذه القضية، وفي حال كان لدينا توكيل لأي محامي فإنه سيقدم تقريرا عن كل جلسه لو حضرها فعلا، وبالتالي هذا لم يحصل".

وكان مدير المركز الاعلامي القضائي فواز البرغوثي لوطن للانباء ان رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد والبيرة عزام اسماعيل تبلغا بالقضية المرفوعة ضدهما في المحكمة، مضيفاً انه وبعد الرجوع الى المحكمة وملف القضية فقد تبين لديها بأن المستدعى ضدههما موسى حديد وعزام اسماعيل قد تبلغا من خلال السكرتيرة الخاصة في مكتبهما وكذلك من خلال حضور محام كل منهما جلسات المحاكمة بشأن القضية (للمزيد اضغط هنا)

وأضاف أن "بلدية البيرة وبدون شك وبالتعاون مع بلدية رام الله ستقومان بالاعتراض والطعن بالقرار الصادر ودراسة حيثياته، لأنه لا علم لنا به، وسنقوم بتحضير الرد المناسب عليه وفق المسارات القانونية".

وشدد أنه "لا يوجد أي مشكلة بين بلدية البيرة ومدارس السياقة، ويتم التعامل معهم كالمعتاد على أساس قانون الحرف والمهن المصادق عليه من وزارة الحكم المحلي، وتقوم المدارس بالترخيص لدى بلدية البيرة دون أي مشكلة".

وكان عضو مجلس بلدية البيرة جعفر الطويل قد قال لـوطن (للاطلاع اضغط هنا) ، أن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل لم يكن لديه أي علم بالقضية التي رفعت ضده وصدر بحقه اليوم، حكماً بالسجن لمدة 3 شهور.

وقال الطويل "نحن نحترم القضاء وقراراته وليس لدينا أي معلومات بخصوص هذه القضية، ولم يكن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل قد بُلغ بشأن هذا الأمر وقد فوجىء بشأنه".

وكانت محكمة صلح رام الله أصدرت اليوم حكما (للاطلاع اضغط هنا) بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة موسى حديد وعزام اسماعيل، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، حيث جاء الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة محمد ابو وردة.