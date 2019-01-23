كتائب شهداء الاقصى: رئيسا بلدية رام الله والبيرة مشهود لهما بالنزاهة، ونحذر من الانجرار وراء الاشاعات المغرضة

رام الله - وطن: أكدت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني "فتح" بأن رئيسي بلديتي رام الله والبيرة موسى حديد واسماعيل قرعان، مشهود لهما بالنزاهة والوطنية، مطالبة القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية للمؤسسات الوطنية التي تخدم المواطن، ومحاسبة الواقفين خلف الاشاعات والمتسببين بها.

وحذرت الكتائب في بيان صحفي وصل وطن نسخة منة، المواطنين من الانجرار خلف الاشاعات المغرضة والعارية من الصحة التي تسيء لرئيسي بلديتي رام الله والبيرة وعدم تداولها.

وأكدت على ثقتها بالقضاء الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.

جاء ذلك تعليقاً على قرار محكمة صلح رام الله بحبس رئيس بلدية رام الله موسى ابو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان 3 أشهر.