نقابة مدارس السياقة لوطن: نرفض قرار حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة ومطلبنا الغاء بند تحصيل الجباية

رام الله- وطن: قال حكيم غنام، أحد اعضاء نقابة أصحاب مدارس السياقة في رام الله، لـوطن، انهم ضد القرار الصادر قضائياً بحق رؤساء بلديتي رام الله والبيرة.

وأوضح غنام أنهم كنقابة لم يطالبو بمحاكمة رئيس البلدية وحبسه، ولكن طالبوا بالغاء بند تحصيل الجباية من مدارس السياقة لانهم يقومون بالدفع لوزارة المواصلات.

واكدت نقابة مدارس السياقة، في بيان لها وصل وطن نسخة منه، انها قامت بمخاطبة البلدتين على زمن الهيئات الادارية السابقة والحالية بخصوص قانونية الجباية، ولم تتلقى منهم اي رد رسمي او نهائي بهذا الشأن.

وأوضحت انها كنقابة تؤكد على التعاون والشراكة مع البلديات والتنسيق معها كونها لها اهمية كبيرة في تسهيل عملها وتنظيم الشوارع ووضع الشاخصات اللازمة لذلك.

ورفضت النقابة أن يساء لرؤساء البلديات قولاً وعملاً، موضحة أنه لا يعني القرار الصادر انها من طالب فيه وسعى اليه فنحن مع حل القضايا التي تخص البلديات ومدارس السياقة بالحوار و التفاهم.

فيما يلي نص البيان:

وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد لوطن، ان ما يحدث هو انتزاع لصلاحيات البلديات وعرقلة عملها، ولن نسمح بالتطاول عليها. (للاطلاع على المقابلة اضغط هنا)

وكان رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل قد نفى في تصريحات خاصة لوطن علمه بالقضية المرفوعة ضده في المحكمة قائلا لوطن "شخصيا ليس لدي أي علم بهذه القضية ولم أبلغ بها، والقرار الذي صدر سمعت به عبر وسائل الإعلام وما تداوله المواطنون بعد نشر الخبر، وبالتالي لا يوجد أي علم لي بحيثيات القضية أو حيثيات القرار" (للاطلاع على المقابلة اضغط هنا)

وتعقيبا على تصريحات مدير المركز الاعلامي القضائي فواز البرغوثي الذي أكد لوطن في وقت سابق ان رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد والبيرة عزام اسماعيل تبلغا بالقضية المرفوعة ضدهما في المحكمة، قال اسماعيل لوطن "بلدية البيرة لم توكل أي محامي في هذه القضية، وفي حال كان لدينا توكيل لأي محامي فإنه سيقدم تقريرا عن كل جلسه لو حضرها فعلا، وبالتالي هذا لم يحصل".

وكان مدير المركز الاعلامي القضائي فواز البرغوثي لوطن للانباء ان رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد والبيرة عزام اسماعيل تبلغا بالقضية المرفوعة ضدهما في المحكمة، مضيفاً انه وبعد الرجوع الى المحكمة وملف القضية فقد تبين لديها بأن المستدعى ضدههما موسى حديد وعزام اسماعيل قد تبلغا من خلال السكرتيرة الخاصة في مكتبهما وكذلك من خلال حضور محام كل منهما جلسات المحاكمة بشأن القضية (للمزيد اضغط هنا)

وأضاف أن "بلدية البيرة وبدون شك وبالتعاون مع بلدية رام الله ستقومان بالاعتراض والطعن بالقرار الصادر ودراسة حيثياته، لأنه لا علم لنا به، وسنقوم بتحضير الرد المناسب عليه وفق المسارات القانونية".

وشدد أنه "لا يوجد أي مشكلة بين بلدية البيرة ومدارس السياقة، ويتم التعامل معهم كالمعتاد على أساس قانون الحرف والمهن المصادق عليه من وزارة الحكم المحلي، وتقوم المدارس بالترخيص لدى بلدية البيرة دون أي مشكلة".

وكان عضو مجلس بلدية البيرة جعفر الطويل قد قال لـوطن (للاطلاع اضغط هنا) ، أن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل لم يكن لديه أي علم بالقضية التي رفعت ضده وصدر بحقه اليوم، حكماً بالسجن لمدة 3 شهور.

وقال الطويل "نحن نحترم القضاء وقراراته وليس لدينا أي معلومات بخصوص هذه القضية، ولم يكن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل قد بُلغ بشأن هذا الأمر وقد فوجىء بشأنه".

وكانت محكمة صلح رام الله أصدرت اليوم حكما (للاطلاع اضغط هنا) بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة موسى حديد وعزام اسماعيل، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، حيث جاء الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة محمد ابو وردة.