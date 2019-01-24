الاحتلال يوقف العمل في شارع حيوي بمدينة الخليل والبلدية تستنكر

الخليل- وطن: اوقفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، العمل في شارع "بيت عينون/ اليونسكو" الحيوي شمال شرقي مدينة الخليل، وأحتجزت عددا من آليات البلدية.

واستنكر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، قرار أمن المستوطنات وحرس الحدود التابعين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بوقف العمل في الشارع المذكور.

وأوضح أبو سنينة، أنّ بلدية الخليل شرعت منذ ما يقارب من ثلاثة أشهر بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوسعة شارع بيت عينون الواقع شمال شرقي الخليل ويبلغ طوله 2000م، حيث يعتبر أحد أهم مداخل مدينة الخليل الشمالية.

وأكد أن هذه الإجراءات الرامية لإعاقة عمل طواقم البلدية في المدينة وعلى مداخلها الرئيسية، لن يثني البلدية عن خدمة المواطنين في كافة أماكن سُكناهم.