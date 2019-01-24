الصانع: قرار الصحة الإسرائيلية بشأن الاعتراف بكليات الطب لا يؤثر على الإعتراف القائم بكلية طب جامعة القدس

القدس- وطن: أكد القيادي العربي وعضو الكنيست السابق طلب الصانع أن قرار وزارة الصحة الإسرائيلية بتعديل شروط الاعتراف بكلية الطب من خارج "اسرائيل" لا يؤثر على اعتراف الوزارة بأي شكل على الاعتراف القائم بكلية الطب في جامعة القدس، حيث أن جامعة القدس عضو في "الفيدرالية العالمية لتعليم الطب" World Federation for Medical Education "WFME" وتحظى المستشفيات التي يتدرب فيها طلبتها بالاعتماد الدولي من قبل المفوضية الدولية المشتركة لإعتماد المستشفيات "JCI" ، بالإضافة إلى النتائج المبهرة التي حققها خريجو كلية طب جامعة القدس في امتحان المزاولة الإسرائيلية، حيث حقق خريجو الكلية في الامتحان الأخير نسبة نجاح كاملة بواقع 100%، وهي أعلى من النسب التي يحققها خريجو كليات الطب في المنطقة العربية او القارة الأوروبية، وحتى الجامعات الإسرائيلية.

ودعا الصانع طلبة الداخل الفلسطيني المقبلين على المرحلة الجامعية التفكير جدياً بالدراسة في جامعة القدس نظراً للمستوى العلمي المميز فيها، إضافة إلى سياسة تكافؤ الفرص التي تتبناها الجامعة تجاه كافة الطلبة سواء من حيث الأقساط أو التنافس على المقاعد أو المنح الدراسية، إضافة إلى الحياة الجامعية المميزة التي توفرها الجامعة لطلبتها.

يجدر الذكر أن كلية الطب في جامعة القدس هي أول كلية طب تأسست في فلسطين، وتعتبر جزء من مجمع الكليات الطبية في الجامعة والذي يضم أيضاً إلى جانب كلية الطب كل من كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، والمهن الصحية والصحة العامة.

ويدرس في جامعة القدس مئات الطلبة من الداخل الفلسطيني، يلتحق معظمهم في مجمع الكليات الطبية نظراً لما يتمتع به من تميز.