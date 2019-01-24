"أسرى فلسطين" يستنكر تجديد الاعتقال الإداري ضد مديره شاهين

وطن: أدان مركز أسرى فلسطين للدراسات إقدام محاكم الاحتلال الصورية على تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق مدير المركز الأسير الصحفي أسامة حسين شاهين (35 عامًا)، من دورا جنوب الخليل، معتبراً القرار سياسياً.

وأوضح "أسرى فلسطين" في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن محكمة "عوفر" العسكرية جددت الإداري للأسير شاهين للمرة الثالثة لمدة 4 أشهر جديدة دون تهمه.

وأفاد بأن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم له محاميه لإطلاق سراحه، وعدم التجديد له، وهو يقبع في سجن النقب الصحراوي.

وأعاد الاحتلال اعتقال شاهين بـ31 مايو 2018 بعد أن اقتحمت منزله.

وأشار المركز إلى أن شاهين نقل إلى السجن دون تحقيق، وتم اصدار أمر اعتقال إداري بحقه دن توجيه أي تهمه له، حيث يعاد باستمرار، ووصل عدد اعتقالاته 7 مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 9 سنوات في سجون الاحتلال.

وطالب المركز المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل للإفراج عن الصحفي شاهين وعن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.