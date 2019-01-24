فريدمان: "صفقة القرن" ستنشر بعد انتخابات الكنيست

القدس- وطن: قال السفير الأمريكي في دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، اليوم الخميس، إن خطة الرئيس الأميركية دونالد ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن"، ستطرح بعد الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ونقل موقع "واللا الإلكتروني عن مصادر اطلعت على أقوال فريدمان خلال "محادثات مغلقة"، قولها إن فريدمان أبلغ أشخاصا تحدث معهم بأن "صفقة القرن" ستنشر في نهاية نيسان/أبريل، وبعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة من انتخابات الكنيست.

وأوضح خلال محادثة مع دبلوماسي غربي أن البيت الأبيض "يعي" التوقيت السياسي المعقد لاستعراض الخطة وأنه سيكون خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة إسرائيلية، وأن الاعتقاد هو أن التوقيت صحيح "وقد تنشأ عنه فرصة للقيادة في إسرائيل كي تقبل الخطة".