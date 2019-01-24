البرغوثي: اقرار البرلمان الايرلندي لقانون مقاطعة بضائع المستوطنات انتصار كبير لحركة المقاطعة ولفلسطين

رام الله- وطن: أشاد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، باقرار البرلمان الايرلندي لقانون مقاطعة البضائع التي تنتجها المستعمرات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، بعد ان اقر مجلس الشيوخ الايرلندي نفس القانون، مما سيضعه موضع التطبيق الفعلي، و اعتبره انتصارا باهرا لحركة المقاطعة و للمقاومة الشعبية الفلسطينية ولفلسطين و هزيمة لحكام اسرائيل وسياستهم العنصرية.

وعبر البرغوثي عن الشكر للجان التضامن والمجتمع المدني والاحزاب الايرلندية على ما قامت به من جهد لاقرار هذا القانون.

واضاف اننا سنسعى لاقرار قوانين مماثلة في عدد من الدول الاوروبية في المرحلة القادمة.