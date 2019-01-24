رئيس نادي الأسير لوطن: قد نضطر للخروج بمؤتمر حول محاولات تعطيل عمل النادي إن لم تتم الاستجابة لمناشدتنا

رام الله- وطن: أعرب قدورة فارس، رئيس نادي الأسير، عن آماله باستجابة الرئيس محمود عباس لمناشدة النادي لقاءه، لوضعه في صورة ما يتعرض له من تعطيل وتنكيل منذ عام ونصف.

وفي حديث لـوطن، قال فارس " إن لم يحصل ذلك سنضطر للخروج بمؤتمر صحفي نوضح فيه كل الالتباسات المتعلقة بعمل النادي".

وقال إن نادي الأسير يتعرض منذ عام ونصف لعملية تعطيل وارهاق وارباك واحداث خلل فيه، حتى لا يتمكن من اداء رسالته.

وأوضح أن "القصة بدأت عقب إضراب الحرية والكرامة، منتصف نيسان/ أبريل 2017، وأن هناك من قال إن الإضراب كان بهدف الانقلاب على السلطة".

وأردف "واستنادا لتلك الأباطيل والأكاذيب اتخذت إجراءات ضد النادي، وبرغم الحوارات وإيجاد الحلول الآنية كان هناك شخص واحد (لم يسمّه) يعود ويثير الموضوع ثانية ويخلق تعقيدات جديدة".

وتابع أن ذلك أربك عمل النادي وتراجع مستوى الأداء فيه.

وأوضح فارس أن موازنة النادي أوقفت عدة أشهر، وتعرض محامو النادي لقطع رواتبهم عدة شهور، ولأكثر من مرة.

وبين أنه ومع بداية هذا العام، فإن الضرر أصبح يطال الأسرى وعائلاتهم، حينما زج بالوحدة القانونية في النادي وفي هيئة شؤون الأسرى والمحررين في حالة من الفوضى العارمة وغير المحسوبة، ما أحدث قلقا لدى أهالي الأسرى الذي صاروا يلجأون لمحامين من خارج النادي، بتكاليف باهظة.

وأضاف " لو أردنا التحدث عن الموضوع لكشفنا تفاصيل مذهلة، بحيث لا يمكن تصديق أن ذلك يحصل في فلسطين، ومع مؤسسة تدافع عن قضية مقدسة هي قضية الأسرى".

وقال "لا نريد استباق الأمور، بل سننتظر لمعرفة كيفية تفاعل الموضوع".

وختم فارس حديثه بالقول "قلقي من أشخاص لا يفكرون مثل تفكير الرئيس عباس".