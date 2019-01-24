الاحتلال ينشر بطارية القبة الحديدية في "غوش دان"

غزة- وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن نشر بطارية القبة الحديدية على مشارف منطقة "تل ابيب الكبرى -غوش دان" بمركز الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نشر البطارية جاء في أعقاب التهديدات السورية باستهداف مطار "بن غوريون"، رداً على سلسلة الغارات الجوية التي نفذتها طيران الاحتلال الحربي قبل أيام داخل الأراضي السورية.

كما يأتي ذلك في ظل التوتر الأخير على جبهة قطاع غزة والخشية الإسرائيلية من إمكانية حدوث تدهور سريع على تلك الجبهة، بحسب الصحيفة.