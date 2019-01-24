حالته حرجة.. الاحتلال يعتقل الطفل محمد القواسمي بعد إصابته في شعفاط

القدس- وطن: أصيب طفل، برصاص جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن طواقمه نقلت اصابة خطيرة جداً لطفل يبلغ من العمر 15 عاماً، من مخيم شعفاط بالرصاص الحي بالظهر بعد اطلاق النار عيله من قوات الاحتلال.

وأضاف أنه جاري نقله الى مستشفى هداسا في العيسوية.

ولاحقاً، أشارت مصادر محلية الى أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل المصاب محمد القواسمي، وهو بغرفة العمليات، وتقييده بالسرير مع تواجد للشرطة على مدخل الغرفة.