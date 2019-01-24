رام الله تحتضن عروضاً موسيقية للمعهد الوطني للموسيقى خلال شباط

رام الله- وطن: ينفذ المعهد الوطني للموسيقى في رام الله، مجموعة من الفعاليات والعروض الموسيقية بشهر شباط، حيث ينخرط فيها أكثر من عشرين عازفٍ من اساتذة المعهد وطلبته وعدد من الاساتذة والموسيقيين المشهورين محليا وعالميا.

يأتي هذا النشاط الموسيقي لفرع المعهد في رام الله، إحتفالا بتخرج نخبة من أساتذة المعهد من قسم الموسيقى العربية في جامعة بيرزيت. حيث يتخرج منها الموسيقيون الأساتذة: جورج غطاس، إبراهيم العطاري، مجدي الطنيب، إياد ستيتي، وسيم قسيس، وإبراهيم نجم. حيث يقدم كل أستاذ فيهم عرض تخرجه عازفا ألحانه على مسمع طلبته وأساتذته وجمهور وأصدقاء المعهد. حيث خصص عرضان كاملان للأساتذة المذكورين في يومي 1 و 8 شباط.

في منتصف شهر شباط، سنكون مع عرض موسيقي لفرقتي المعهد برام الله: تراث ومراسينا، لتصدحان بالموسيقى الشرقية العذبة من أصوات وآلات الطلبة والأساتذة في عروض مميزة. ونكون في 22 شباط مع عرض موسيقي مميز، من تشكيلة رائعة: الاستاذ الموسيقي أحمد الخطيب عازف العود، مع الموسيقي الكبير يوسف حبيش عازف الإيقاع، إلى جانب Hubert Dupont عازف الكونتراباص و Lena Nowak عازفة الكلارينيت.

وفي تعقيبه على هذه العروض أوضح مدير المعهد برام الله، إعتراف الريماوي:

أنه "إلى جانب الإحتفال بخريجي أساتذة المعهد، يهم المعهد تنظيم العروض الموسيقية النوعية والهادفة، إستمرارا بالعمل من اجل نشر الموسيقى وتوفير فرص العرض الموسيقى "للسّمّيعة" وبذات الوقت فتح المجال أمام الطلبة والأساتذة لتقديم العروض والأمسيات لجمهور يبحث عنها".