فيديو| نادي الأسير: نتعرض لحملة أكاذيب للتشويش على عملنا منذ عام ونصف

رام الله- وطن: في خطوة ربما هي الأولى من نوعها، نشر نادي الأسير، اليوم الخميس، مناشدة للرئيس محمود عباس، من اجل الموافقة على لقاء النادي ووضعه في صورة الاوضاع التي يعاني منها النادي منذ اكثر من عام ونصف.

وحول ذلك قال مدير نادي الأسير قدورة فارس، في لقاء متلفز مع قناة الغد، إن البعض لا يروق له أن يرى مؤسسة كنادي الأسير تعمل بنظام وتحظى باحترام الجميع، فحاول تشويه صورتها وتحديداً بعد انتهاء اضراب الحرية والكرامة في أواخر أيار 2017، من خلال تلفيق ادعاءات واكاذيب ونقلها الى الرئيس عباس، وترتب على الأمر اجراءات، حاولنا النأي عنها أمام الاعلام، ولكن الأزمة تفاقمت مطلع العام الجاري، بسبب وقوع الأذى على الأسرى وعوائلهم بشكل مباشر، لذلك طالبنا بلقاء مع الرئيس عباس لتوضيح الأكاذيب التي نقلت.

وأشار الى أن التفاعل مع قضية الأسرى يتقدم ويتراجع وفقاً لحالة الحركة الوطنية الفلسطينية، ولكننا نسعى بكل ما أوتينا لتوفير حماية للأسرى خاصة بعد ما جرى في سجن "عوفر" قبل أيام، منوهاً الى أن احتمالية استشهاد أسرى في الفترة اللاحقة وارد بصورة كبيرة.

وطالب فارس الفصائل الفلسطينية بضرورة أن يكون لها دورها في قضية الأسرى، معتبراً أن الفصيل السياسي الذي يعجز عن تحريك جمهوره تجاه هذه القضية هو "فصيل عاجز".

وأضاف أن الشعب مستعد للالتفاف حول كل جهد ينظم للأسرى.

وجاء في بيان المناشدة والنداء الذي نشره نادي الاسير الفلسطيني في الصحف ووسائل الاعلام بعنوان نداء ومناشدة للرئيس محمود عباس: نتوجه نحن في نادي الاسير الفلسطيني المؤسسة الوطنية الفتحاوية الرائدة في مجال الدفاع عن الاسرى الابطال في سجون الاحتلال على مدار 25 عاما، بطلب اللقاء بسيادتكم لوضعكم في صورة ما يتعرض له نادي الاسير من اذى وتنكيل وتعطيل على مدار عام ونصف.

كما جاء في المناشدة :” ندرك يا سيادتكم ان الاعلام ليس القناة الامثل لمخاطبتكم ولكننا على مدار عام ونصف توجهنا لكم عبر كل القنوات الحركية وتراودنا شكوك ان نداءاتنا لم تكن تصللكم والان وقد بدا الامر ينحى منحنىخطير وبدا الاسرى وعائلاتهم يدفعون ثمن هذا التعطيل اضطرنا لمخاطبتكم عبر وسائل الاعلام.