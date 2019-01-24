التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن "عوفر"

رام الله- وطن: أكد نادي الأسير توصل الأسرى في سجن "عوفر"، مساء اليوم الخميس، إلى اتفاق مع إدارة السجن ، وذلك بعد استئناف الحوار الذي تم بمشاركة الهيئات القيادية في كافة السجون.

وبين نادي الأسير في بيان مقتضب أن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه في سجن "عوفر" ابتداءً من يوم غد الجمعة، لافتاً إلى أنه سيتم توضيح تفاصيل الاتفاق لاحقاً.

يُشار إلى أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفذت سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات في سجن "عوفر" أدت إلى إصابة نحو (150) أسيراً.