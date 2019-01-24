فتح لـوطن: بدأنا الحوار لتشكيل حكومه فصائلية.. والجبهتان: لم يعرض علينا شيئ

رام الله- وطن: في ظل الحديث عن احتمالية حل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت ضمن اتفاقيات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل "حكومة فصائلية" من فصائل منظمة التحرير، بعيداً عن الفصائل خارج المنظمة، وأمام التحديات التي تعصف بالساحة الفلسطينية في الفترة الأخيرة، أعلنت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية موقفهما الرافض لهذه الخطوة.

عمر شحادة لـوطن: أي حكومة يتم تشكيلها تحت مسمى "حكومة فصائلية" لن تكون سوى لعبة كراسي لاستمرار الانقسام

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، لـ وطن، إن موقفهم واضح لقاء الحديث عن تشكيل حكومة فصائلية، مشيراً الى أن قاعدتهم تجاه أي موقف تنطلق من أهميتها في انهاء الانقسام وتنفيذ مقررات واتفاقات المصالحة الفلسطينية التي تقود الى اجماع لتطوير وتفعيل منظمة التحرير التي تتشكل من كافة الفصائل لتشيكل حكومة وحدة وطنية، مناط بها انهاء الانقسام بين مؤسسات السلطة، والاعداد لانتخابات عامة تقود الى مجلس وطني فلسطيني جديد يتخذ قيادة فلسطينية موحدة للشعب من كافة الفصائل، تعيد الاعتبار للمنظمة.

وأضاف إن أي حكومة يتم تشكيلها تحت مسمى "حكومة فصائلية" لن تكون سوى لعبة كراسي لاستمرار الانقسام، والمزيد من الغرق في الرهان على ما يسمى المفاوضات.

وحول تحدي قانون الضمان أمام أي حكومة قائمة على نحو "حكومة فصائلية"، أشار شحادة الى أن أي حكومة تجري تشكيلها على هذه الشاكلة لن تزيد الا الانقسام في الساحة الفلسطينية بمختلف مناحي الحياة، وستكون المأزق الوطني الذي يهدد حقوق الشعب الفلسطيني والعودة به الى الضياع.

ورداً على سؤال وطن حول فساد في منظومة القضاء كتحدٍ أمام أي حكومة، شدد على أن أي حكومة جديدة ما لم تكن من تنفيذ المصالحة على أساس وحدة وطنية تعد لانتخابات عامة فلا تجدي نفعاً بل على العكس ستلحق الضرر بذاتها وبالشعب.

وطالب شحادة، التجمع الديموقراطي تعزيز دوره ومكانته من أجل اسقاط الانقسام والسياسيات التي تقود اليه.

عبد الكريم لـوطن: لم يعرض علينا شيء من هذا القبيل

ولم يختلف القول لدى القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم الذي أكد لـ وطن أن المسألة الملحة المطروحة الآن على الساحة الفلسطينية هي اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني على أن لا يتجاوز ذلك 6 أشهر.

وحول تشكيل "حكومة فصائلية"، قال إن الشرط الرئيس هو التوافق على شروط الانتخابات المقبلة يشمل ذلك حكومة توافق وطني يقبل ويثق بها الجميع، توفر ضمانات باجراء الانتخابات في الضفة وغزة وحيث ما امكن في الشتات، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وأكد أنه لم يعرض عليهم حتى اللحظة أي طروحات حول تشكيل "حكومة فصائلية" من فصائل منظمة التحرير، مضيفاً أننا بحاجة لحكومة انتقالية تتوافق عليها كافة الفصائل الفلسطينية أياً كان شكلها.

وحول قضية قانون الضمان الاجتماعي، قال عبد الكريم إن موقفهم واضح وقد طالبوا بوقف العمل بقانون الضمان لحين اجراء التعديلات القانونية، وأن يتشكل إطار مجتمعي للحوار حول القانون والتعديلات من جميع الأطراف يعمل تحت رئاسة حكومية مستقلة متفق عليها.

وأردف: يجب على الحكومة القادمة أن تكون بعيدة عن التدخل في شؤون القضاء، مطالباً بضرورة أن يكون القضاء شفافاً على الشعب الفلسطيني ونقياً من كل أشكال النزعات السياسية والمصالح الضيقة.

القواسمي لـوطن: بدأنا حوار مع فصائل المنظمة!!!

أسامة القواسمي الناطق باسم حركة فتح تحدث لـ وطن للانباء أن اجتماع المركزية الذي عقد اليوم في رام الله، بحث ضرورة الذهاب الى انتخابات برلمانية بعد اعلان حل المجلس التشريعي بقرار من الرئيس محمود عباس، وكذلك تشكيل "حكومة فصائلية" للتحضير للانتخابات ومجابهة التحديات الراهنة، بمشاركة الكل السياسي في منظمة التحرير.

ورداً على سؤال وطن حول امكانية نجاح "حكومة فصائلية" أضاف القواسمي: أن فشل حكومة الوفاق الوطني في توحيد شطري الوطن واجراء انتخابات عامة بسبب تعنت حركة حماس ورفضها تطبيق اتفاقيات المصالحة.

ماذا لو رفضت فصائل منظمة التحرير الدخول في "حكومة فصائلية": أشار الى أنهم في حالة حوار مع كافة فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فصائلية جديدة واجراء انتخابات كمخرج من حالة الانقسام السياسي الفلسطيني.

هاني المصري لـوطن: حكومة فصائلية يعني حكومة فتحاوية

وطن بحثت عن التحليل السياسي لمثل هذه الحالة، وتحدثت مع مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات هاني المصري الذي أكد على أن الموقف الشعبي من تشكيل "حكومة فصائلية" مقتصرة على فصائل منظمة التحرير، سيكون سلبي تماماً، لأن الشعب ينتظر تشكيل حكومة تنهي الانقسام الفلسطيني.

وأضاف: عملياً حركة فتح تريد من هذا التوجه تشكيل "حكومة فتحاوية"، وتبرر ذلك بانها تريد التحضير لانتخابات شاملة يشارك فيها الكل الفلسطيني، الأمر الذي ينذر بوجود تناقض، فمن يبحث عن انتخابات يشارك فيها الجميع عليه أن يشارك ويحاور الجميع، وليس محاورة فصائل في منظمة التحرير فقط.