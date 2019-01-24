هزة أرضية خفيفة تضرب شمال الناصرة

الناصرة- وطن: شعر سكان مدينة الناصرة والمناطق المحيطة بمدينة حيفا داخل اراضي 48، مساء اليوم الخميس، بهزة أرضية خفيفة، ضربت المناطق الشمالية واستمرت لثوان معدودة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المعهد الجيوفيزيائي، أن قوة الهزة بلغت 3.6 على سلم ريختر، وكان مركزها شمالي مدينة الناصرة. ولم تسفر عن أية أضرار مادية أو خسائر بالأرواح.

وشهدت هذه المناطق، خلال العام الماضي، سلسلة هزات، قدرت أقواها بـ6.7 درجات على مقياس ريختر. وتركزت معظم هذه الهزات في محيط بحيرة طبريا.