الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.