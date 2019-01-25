حملة مداهمات واعتقالات لجيش الاحتلال في الضفة

رام الله- وطن: شنَّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات خلال اقتحامات لها طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر صهيب بسام السعدي من مخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين فجرا، واعتقلت الأسير المحرر صهيب السعدي بعد مداهمة منزل ذويه في المخيم.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية".