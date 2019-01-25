مصرع طفلين اثر حريق في كفر قاسم

وطن: لقي طفلان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد عائلة واحدة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، الجمعة، في حريق شب في أحد المنازل في مدينة كفر قاسم.

وذكرت مصادر عبرية ان الطفلان هم معاوية ومحمد رستم صرصور، وتم نقل رجل وامرأة ورضيعة الى المستشفى لتلقي العلاج اثر استنشاقهم الدخان ووصفت اصاباتهم بالطفيفة.

وعلم أن الطفلين الشقيقين يبلغان من العمر ثلاثة وخمسة أعوام، وقد لقيا مصرعيهما جراء استنشاق الدخان الناجم عن حريق شب في منزل خاص في المدينة.

وكانت قد وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وعملت على تخليص الطفلين من داخل المنزل، إلا أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ حياتهما.