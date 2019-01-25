فنانون أردنيون ينسحبون من فيلم تنتجه شركة إسرائيلية

القدس- وطن: كشفت مصادر إعلامية، أن فنانين ومنتجين أردنيين أعلنوا انسحابهم من ترتيبات عمل إنتاج فيلم أجنبي، بعد أن تبين أنه يتبع لشركة من دولة الاحتلال وسيضم ممثلين إسرائيليين بأدوار بطولة.

وبينت صحيفة "الغد" الأردنية، أن أحداث الفيلم تدور حول العراق والأردن في فترة التسعينيات، ونقلت عن أحد الفنانين المشاركين بالعمل أن الشركة اتصلت قبل 3 شھور لتحديد أماكن استطلاع تصوير فيلم بالأردن، وبعدها اتصل الفريق الأجنبي للعمل مع فنانين "إسرائيليين".

وأضاف أنه عند رفض الفريق الأردني المتعاون فكرة وجود ممثلين إسرائيليين بالتصوير لم تستجب الشركة الإسرائيلية لمطالبھم، ما أدى لانسحاب الفريق الأردني من العمل.

وبينت الغد أن الشركة الأردنية والفنانين أجروا استقصاء عن الفريق الأجنبي فتبين لھم أن الشركة المنتجة إسرائيلية.