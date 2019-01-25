الفصائل ترحب برفض حماس استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

رام الله- وطن: عقبت الفصائل الفلسطينية، أمس الخميس، على موقف حركة حماس برفض استلام الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية رداً على محاولات ابتزاز الاحتلال وتنصله من التفاهمات الأخيرة.

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان القيادي فيها طلال أبو ظريفة، إن قرار حركة حماس برفض إدخال المنحة القطرية خطوة ضرورية ومهمة، وفيها رسالة للاحتلال وعدة أطراف.

وأوضح أن الرسالة وصلت، بأن شعبنا لا يقبل بشروط وابتزاز الاحتلال التي تمس هيبة الكل الوطني، مؤكدًا "إذا لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات التي توافق عليها مع مصر، فإن كل الخيارات مفتوحة أمام الهيئة الوطنية وشعبنا من أجل الإيفاء بها، وعليه أن يتحمل النتائج والتبعات".

أما الجبهة الشعبية فثمنت رفض حركة حماس استلام المنحة القطرية ردًا على تلكؤ الاحتلال في إدخالها واستخدامها للابتزاز، ووصفتها بأنها "خطوة بالاتجاه الصحيح".

وقال القيادي في الشعبية ماهر مزهر، إن "الشكل الذي اتبعه الاحتلال بخصوص المنحة مرفوض جملة وتفصيلًا، فالابتزاز المالي لا يمكن القبول به بالمطلق"، مضيفًا "يجب ألا ترتبط المنحة بتوقف أشكال معينة من المسيرة (العودة وكسر الحصار)، ولا نقبل أن يجري مقايضتها بقضايا سياسية".

كما أعرب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب مساء الخميس، عن تأييد حركته لرفض حركة حماس للمنحة القطرية "إذا كانت توضع أداة ابتزاز في يد الاحتلال"، مؤكدًا على استمرارية مسيرة العودة حتى تحقق أهدافها.

وأضاف "نحن مع الرفض، إذا كانت توضع المنحة كأداة ابتزاز بيد العدو"، مؤكدًا "من يريد مساعدة شعبنا، فليختر الطرق المحترمة وألا يضعها في يد إسرائيل لتبتز بها شعبنا والمقاومة".

من جانبه، رحّب وليد العوض عضو المكتب السياسي لـحزب الشعب، بالموقف الذي عبر عنه خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، برفض حركته، استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، قائلًا "نحيي هذا الموقف".

وأضاف في بيان له، أن "السفير العمادي حاول أن يمارس الأسبوع الماضي، سياسة الابتزاز للأخوة في حركة حماس، حيث أن هذا الابتزاز يمثل مطالب دولة الاحتلال".

ودعا العوض للإسراع في البحث عن حلول عاجلة لرواتب الوظفين الذين كانوا يستفيدون من المنحة القطرية، وأن يكون البحث والحل المنشود في إطار المصالحة الفلسطينية، والذي يضمن لكل أبناء الشعب الفلسطني، الحياة الحرة والكريمة، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الابتزاز".