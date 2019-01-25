العمادي عاد مجدداً الى غزة

غزة- وطن: عاد السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة الليلة الماضية، بعد ساعات قليلة من مغادرته القطاع، عقب اجتماعه مع قيادة حركة حماس التي أعلنت رفضها المنحة القطرية وفق الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة، رغم إعلان إسرائيل قرارها إدخالها.

وذكرت مصادر مطلعة أن العمادي يسعى جاهداً لايجاد حل لأزمة المنحة القطرية ومنع تصعيد متوقع.

وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية اعلن أمس الخميس، رفض الدفعة الثالثة من المنحة القطرية بسبب شروط إسرائيل التي منعت إدخال هذه الدفعة الأربعاء، بذريعة تجدد إطلاق النار قرب الحدود مع غزة.

وقال خليل الحية في مؤتمر صحافي "التقت قيادة حماس مع السفير القطري محمد العمادي، وتم الحديث عن مسيرات العودة وظروف الشعب الفلسطيني، واكدنا ان هذه المسيرات مستمرة حتى تسترد حقوق الشعب الفلسطيني وحتى تتحقق اهدافها".

واضاف: بهذا الصدد تدارسنا محاولة الاحتلال إدخال شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الفلسطينية في اتون الانتخابات الاسرائيلية، وتحدثنا عن ابتزاز الاحتلال للشعب الفلسطيني ومحاولة ابتزاز بعض الدول العربية، واحراج اخوتنا في قطر، وامام هذه السياسة نؤكد أننا نرفض استقبال المنحة القطرية بعد شروط الاحتلال.

وقال: تفهم العمادي شرحنا ورفضنا للمنحة، مؤكدا ان غزة "لن تكون جزءاً من الابتزاز أو مسرحاً للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية".

ولم يوضح الحية تفاصيل الشروط الإسرائيلية، لكنه أورد "قلنا بشكل واضح للاخ السفير اننا نرفض المنحة القطرية الثالثة رداً على سلوك الاحتلال ورداً على محاولات الاحتلال التملص من التفاهمات التي رعتها مصر والامم المتحدة وقطر، ونحمل الاحتلال مسؤولية هذا التلكؤ وهذا التراجع ومحاولة الابتزاز".

وبالتزامن تقريباً مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تبني توصية الأمن الإسرائيلي والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري على موقعه الإلكتروني أن "جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال القطرية إلى غزة منعاً لتصاعد التوتر بشكل أكبر".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو على موقعها "أن إسرائيل حاولت أن تجد حلا مبتكرا عن طريق السفير العمادي هو إيصال الأموال بدون ان تكون اسرائيل تحت تهديد حماس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي "ان احدى الافكار هي ان توزع النقود اليوم الجمعة خلال فترة مسيرات العودة حتى يلتفت الناس الى الرواتب ولا يتوجهوا الى السياج الامني للمشاركة في"مسيرات العودة" التي ينظمها الفلسطينيون كل جمعة.

وثمة اقتراح آخر بحسب الصحيفة "يقضي بان تحول المنحة المالية الخميس على "حساب مؤتمن" متفق عليه، وأن يتم تحويله على البنوك في قطاع غزة الأحد. وتشترط دولة الاحتلال، في هذه الحالة، انه إذا جرت مواجهات عند السياج الجمعة، أو جرى تصعيد من اي نوع، فإن المنحة لن تحول إلى سكان غزة".