عبد الرحمن التميمي يكتب لـوطن: لماذا هرمت فتح رغم شباب جمهورها ؟

مرت فتح بظروف صعبة جدا منذ انطلاقتها، وقد استطاعت تجاوز مخاض الانطلاقة في عام 1965 لتخرج حركة كبيره يلتف حولها شباب الشتات والوطن وحتى الالاف من غير الفلسطينيين، واجتازت تجربة الأردن ولبنان والخروج من بيروت وبقيت محافظة على الحد الأدنى من البوصلة الوطنية ، وعندما عادت اذابت نفسها في السلطة الوطنية واذابت معها فصائل منظمة التحرير دون الادراك ان مشروع السلطة الوطنية تحت حراب الاحتلال يحتمل الفشل ، وكأن فتح بهذه الاذابة لم تترك لها بابا لاكتساب القدرة في توجيه البوصلة التي مالت .

لقد كانت فتح لا تقبل في أي انتخابات جماهرية (طلاب، اتحادات وغير ذلك) بأقل من 85% من الأصوات وكانت هي القاطرة الأساسية لتشكيل أي قائمة انتخابية.

لكن الملفت لنظر ان فتح لم تدرك بشكل علمي ان أي تنظيم سياسي هو كائن حي سر البقاء الديناميكية التي يتمتع بها وهذه الديناميكية يحب ان تكون ممارسة ولها مؤشرات وليست اماني وارتكاز الى التاريخ فقط. وهذه الديناميكية عليها استيعاب المتغيرات الأساسية التالية

1. غياب الرمز التاريخي (بالإضافة الى غياب الجزء الأعظم لقيادتها التاريخية) وهذا أفقدها جزءا من جمهورها الذي كان يرتبط برمزية عرفات اكثر من فتح (10-15%)

2. فشل مشروع فتح السياسي باعتراف أصحاب المشروع ومنظريه (تصريحات الرئيس عباس وصائب عريقات واحمد قريع) أفقدها (20-25%) من قوتها الجماهيرية

3. تراجع الصورة الذهنية لدور فتح الثائرة التي كان يهتف اليها الشباب ( انا ابن فتح ما هتفت لغيرها ) لتنتقل الى صوره باهتة تركز على ان فتح هي السلطة الوطنية التي تتأكل صورتها يوما بعد يوه في ذهن جمهور فتح نفسها وهذا أدى الى تراجع صورتها بنسبة (10%) على الأقل

4. عدم ادماج الشباب بشكل كبير في القيادة العليا لفتح أدى الى تشتت هذا الشباب بين رؤية الموظف والمناضل وفاقد الامل والثائر وهذا أفقدها (5%) من قوتها

5. . اضعاف فتح لفصائل العمل الوطني جعلها لا تشكل الحصانة الاكيدة للوحدة الوطنية وهذا أيضا ترك اثرا كبيرا على جماهريتها لدى الجمهور غير الفتحاوي

لكل ما ذكر، ونظرا لأهمية فتح التاريخية والرمزية ان تسرع فتح في عقد مؤتمر وطني لجمهورها الفتحاوي المنظم وغير المنظم لتشكل رؤية وطنية وبوصله من خلال

* بلورة رؤيتها لتعامل مع القضايا المحلية والإقليمية والدولية كحركة تحرر وليس نظاما سياسيا

* إعادة اللحمة الوطنية وتمتين بنية فتح الداخلية

* الاخذ بعين الاعتبار الشتات لان شعبية فتح أصبحت تتأكل لصالح قوى ديتيه

متعددة (مخيمات لبنان مثلا)

* اشراك غير الفتحاويين في النقاش لان من هو خارج الزوبعة يرى صورة الغبار أوضح من هو بداخلها

هذا المقال لفتح نقاش فقط والفتحاويين أصحاب الحق في رؤية تنظيمهم كما يريدون

اللهم اجعل لقومي مخرجا