مصر لحماس: إما إيران أو التهدئة ولن نتدخل في أي تصعيد جديد

غزة- وطن: زعمت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية عن ما اسمته "مصدر مصري خاص" قوله ان القاهرة حذرت حماس من خلال اسماعيل هنية ان على الحركة ان تختار "اما ايران او التهدئة" التي تديرها المخابرات المصرية، مطالبة حماس بالالتزام بالتهدئة وتفاهمات وقف اطلاق النار.

وحسب الصحيفة الاسرائيلية، فإن المصدر المصري حذر حماس من أي تصعيد جديد مع الاحتلال، بما أسماه "استفزازات على الشريط الحدودي"، وان المخابرات المصرية حمّلت حماس المسؤولية عن التصعيد الاخير مع الاحتلال رغم تأكيد حماس انها ليست المسؤولة عن ذلك".

وأكد المصدر وفقاً للصحيفة، ان القاهرة ترفض التدخل في اي جهد قطري في قطاع غزة ولا في قضية نقل الاموال، وان مصر لن تتدخل لصالح حماس في اي تصعيد جديد مع الاحتلال.