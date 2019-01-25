أصيب برصاص "مستعربين".. استئصال طحال محمد القواسمي وتضرر كليته

القدس- وطن: استأصل أطباء في مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة، طحال الطفل المعتقل محمد عصام القواسمي (15 عاماً) من مخيم شعفاط، في عملية جراحية أُجريت له، الليلة الماضية، تحت حراسة مشددة.

وقالت عائلة الطفل القواسمي، إن محمد بقي في غرفة العمليات ساعة ونصف، قبل أن يبلغهم الطبيب أنه استأصل الطحال وأخاط ثقبين في معدته، مبيناً أن كلية محمد تضررت بشكل طفيف.

إثر ذلك نقل محمد إلى غرفة العناية المكثفة، وهو الآن بوضع صحي مستقر، وفق الأطباء.

وكان مستعربون تسللوا بسيارة خاصة إلى مخيم شعفاط شمال القدس أمس، وأطلقوا الرصاص على محمد، فاخترقت رصاصة جسده من جهة الصدر وخرجت من ظهره، فيما تم اعتقال طفلين آخرين كانا معه.

وادعت مصادر إسرائيلية أن اعتقال القواسمي وصديقيه تم بعد إلقاء زجاجات حارقة من شعفاط نحو شارع مستوطنة "بسغات زئيف" المحاذي لحي رأس خميس في مخيم شعفاط.