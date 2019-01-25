إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

غزة- وطن: أًصيب شاب اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرق القطاع فتحت نيرانها صوب مجموعة من الفتية والشبّان شرق بلدة خُزاعة شرق المحافظة ما أدى إلى إصابة شاب (19عاماً) بعيار ناري في القدم.

وفي ذات السياق أفاد شهود عيان بأن دبابات الاحتلال فتحت قبل قليل نيران رشاشاتها الثقيلة صوب أحد المواقع شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع دون أن يبلّغ عن إصابات.