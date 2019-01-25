العمادي: المنحة القطرية ستصرف لمشاريع انسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة

غزة- وطن: قال السفير القطري، محمد العمادي، اليوم الجمعة، أنه تم التوافق على أن يتم صرف وتخصيص أموال المنحة القطرية للمشاريع الانسانية أو البنية التحتية بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقال العمادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، في مدينة غزة: "بعد أن أبلغتنا حماس قرارها بعدم استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية اتفقنا معها على أن يتم صرف أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية، ولتطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي ومشاريع تخدم وزارة الصحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة في القطاع".

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المنحة هو تحسين ظروف الناس في غزة وحل مشاكلهم الإنسانية والمعيشية بما ينعكس ايجاباً في المحيط والمنطقة بالكامل من خلال تشغيل الكهرباء وتحسين الصرف الصحي ومساعدة الفقراء.

ولفت إلى أنه سيوقع أول اتفاق مع الأمم المتحدة الاثنين القادم بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر.

وأكد على جاهزية دولة قطر على استضافة الكل الفلسطيني للخروج برؤية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأشار العمادي الى أن المنحة القطرية تم تأويلها وتصوير الأمر على أنها من أجل ضمان الهدوء مقابل الدولار وهذا غير صحيح. واستخدمت لصالح انتخابات داخلية وكموقف ساياسي.

وأكد على أن حركة حماس اقترحت دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى الدوحة لمناقشة ملف الانتخابات، وتحديد رؤية القضية الفلسطينية ورسالتها للمرحلة القادمة.