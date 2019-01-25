إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقليلة- وطن: أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، والتي خرجت تنديدا بسياسة إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية قبل صلاة الجمعة، واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.