نقابة الكهربائيين في رام الله والبيرة تنضم الى حراك اسقاط الضمان

رام الله - وطن: اصدرت نقابة الكهربائيين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بيانا اعلنت فيه تأييدها وانحيازها لحراك اسقاط الضمان الاجتماعي.

وقالت النقابة في بيانها انه انسجاما مع التوجهات الشعبية والنقابية والمؤسسية في رفض قانون الضمان الاجتماعي ونظرا الى سياسية التهميش وادارة الظهر التي تمارسها الحكومة، وسياسة التخوين التي رافقت الهبة الشعبية لرفض النظام، وبسبب ما للقانون من تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني وافقاده ما تبقى من سيولة وهي المشكلة التي يعاني سوقنا منها، واغفال شريحة المهن الحرة والفنيين والمهن ذات الخطورة العالية والتي نندرج تحتها، فأننا نعلن انحيازنا الكامل الى رغبة الشعب وتوافقنا الكامل على فعاليات الحراك الشعبي والالتزام بكافة فعالياته في المحافظة بما في ذلك الاضرابات.

ودعت النقابة كوادرها واعضاءها الى الالتزام بهذا الموقف.