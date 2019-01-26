وفاة الطفلة ليان طقطق متأثرة بإصابتها بحادث سير في سلفيت

رام الله- وطن: اعلن الاطباء في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي بسلفيت في ساعات متأخرة من مساء امس عن وفاة الطفلة ليان أشرف طقطق (6 سنوات) من سكان مدينة سلفيت متأثرة بإصاباتها اثر تعرضها لحادث سير في المدينة .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة تلقت بلاغا امس يفيد بوقوع حادث سير ووصول الطفلة للمشفى بحالة حرجة، وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث لمكان وقوعه وباشروا باجراءات التحقيق فيما حاول الاطباء انقاذ حياتها الا انها توفيت بعد ساعات في المشفى .

واضاف العقيد ارزيقات بان الشرطة اوقفت السائق لحين انتهاء الاجراءات واحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.