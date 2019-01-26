الفيفا يوقف الحكم الدولي إبراهيم تشيبو مدى الحياة

وطن: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه عاقب الحكم الدولي السابق إبراهيم تشيبو بالإيقاف مدى الحياة بعد إدانته بالحصول على رشى.

وأضاف الفيفا في بيان أنه فرض غرامة أيضا على الحكم القادم من النيجر قدرها 200 ألف فرنك سويسري (200541 دولارا) مع منعه من ممارسة "كافة الأنشطة التي تتعلق بكرة القدم" بما في ذلك الأنشطة الإدارية.

ولم يكشف الفيفا عن المزيد من التفاصيل باستثناء أنه أبلغ الحكم السابق بعقوبة الإيقاف عن التحكيم يوم الثلاثاء الماضي.