صرف المنحة القطرية اليوم لـ44 ألف أسرة في قطاع غزة

رام الله- وطن: تبدأ مكاتب البريد في قطاع غزة صباح اليوم السبت، في صرف المنحة القطرية والتي تبلغ (100$) وذلك لـ44 ألف أسرة فقيرة.

وستفتح مكاتب البريد أبوابها في تمام الساعة 10 صباح اليوم لصرف هذه المنحة للمستفيدين منها على مدار الشهرين السابقين.

وسيتم غدا أيضا صرف ذات المنحة لـ50 ألف أسرة فقيرة بكشف جديد.

ويوم أمس، أعلن السفير القطري محمد العمادي أنه تم التوافق على أن تصرف أموال المنحة القطرية على المشاريع الإنسانية لمساعدة الأسر الفقيرة أو تطوير البنية التحتية، بعد إعلان حركة حماس يوم الخميس رفضها تسلّمها نتيجة التحكم الإسرائيلي فيها ومحاولته استخدامها كأداة للابتزاز.

وذكر أنه سيتم توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل بقيمة 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر.