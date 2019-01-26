اطلاق SUNREF.. برنامج التمويل "الأخضر" في فلسطين

رام الله- وطن: يسعى القطاع الخاص الفلسطيني، بدعم من بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان، إلى الانخراط في التحول البيئي. وقد عملت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) على بناء شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي، وسلطة الطاقة الفلسطينية، والبنكين المذكورين، للمساعدة في تسريع عجلة هذا التحول من خلال برنامج تمويل المشاريع الخضراء، SUNREF فلسطين. وقد استضافت ورشة العمل الافتتاحية لبرنامج SUNREF فلسطين، والتي عقدت تحت عنوان: "الاستثمار في المشاريع الخضراء: التحديات والفرص"، 103 شخصاً من أبرز العاملين في مجال الطاقة والقطاع الخاص في فلسطين.

احتفالية إطلاق برنامج SUNREF هدفت إلى تعزيز البرنامج الاستثماري جديد الذي يستهدف المشاريع الخضراء في فلسطين

تحت إشراف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، قام الشركاء في برنامج SUNREF فلسطين بتنظيم الحدث الذي كان أحد أهم ركائزه التأكيد على أهمية تمويل المشاريع الخضراء للعمل على تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز استخدام التقنيات ذات الكفاءة، وحماية البيئة، وتعزيز نمو قطاع الطاقة النظيفة في فلسطين. وقد قدمت ورشة العمل هذه توضيحاً معمقاً بخصوص التمويلات التي يستهدفها برنامج SUNREF لمجموعة من الحضور الذين وصل عددهم إلى 103 شخصاً، منهم ستة خبراء من كافة المجالات ذات العلاقة. استهل الحدث بكلمة افتتاحية لبيير كوشار، القنصل العام الفرنسي، و أليساندرا فييزيه، مسؤولة التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، الذي عبر عن ارتياحة وسعادته كون فلسطين انضمت إلى عائلة SUNREF وأعرب عن أمله الكبير في الفرص الجديدة التي سيتيحها البرنامج لقطاع الأعمال الفلسطيني.

وقال القنصل العام الفرنسي بأن "تتمنى فرنسا أن تعمل على تسريع تطبيق اتفاقية باريس للعام 2015 بشأن التغير المناخي ليس فقط ضمن حدود أراضيها، بل في جميع أنحاء أروبا، ودولياً. كانت المؤسسة الفرنسة للتنمية من أولى المؤسسات الدولية التي أدخلت محاربة التغير المناخي ضمن أعمالها وممارساتها. كما أن لدى مؤسسة التنمية الفرنسية طموح متجدد لأن تكون بنكاً تنموياً يعمل بتوافق كامل مع بنود اتفاقية باريس".

وقد أظهرت نوعية الحوارات المتبادلة اهتمام المشاركين بكفاءة الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة والحصول على التمويل للمشاريع المبتكرة.

وقالت أليساندرا فييزيه، مسؤولة التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي: "إن التطور المستدام عنصرّ أساسي في الطريق الذي من شأنه أن يقود فلسطين لأن تصبح دولة كاملة. وعليه، وخلال السنوات القليلة الفائتة، كان الاتحاد الأوروبي ينظر في مبادرات تساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر كمحفز لهذه التنمية المستدامة. ولم نكن لنفكر في أي من هذه الأمور من دون المساهمات الرائدة التي قدمها القطاع الخاص، الذي يعد حيويته وديناميته من بين أهم الأصول التي يمكن أن تعتمد عليها هذه الدولة". وأضافت "إن برنامج SUNREF يشجع على وجود خط تمويل أخضر، يستهدف بشكل حصري أنشطة القطاع الخاص. كما أن هذا البرنامج يزيد من عوائد الاستثمار ويقلل المخاطر، ويعمل في الوقت نفسه على تحسين قدرة البنوك على تقييم المشاريع القابلة للتطبيق ودعم تطوير خطط أعمال متينة."



يوجد حالياً 25 مليون يورو مخصصة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وحماية البيئة في فلسطين

ستستخدم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم كل من بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين في تقديم تمويلات طويلة الأمد بدفعات مقبولة للقطاع الخاص والمنازل السكنية لكي يتمكنوا من الاستثمار في مشاريع خضراء مؤهلة، مثل المعدات الموفرة للطاقة وإنتاج الطاقة البديلة. علاوة على ذلك، فإن SUNREF فلسطين تقدم خدمات دعم تقنية متخصصة، من دون أي رسوم، وذلك بفضل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، لكل من البنوك والمقترضين، وذلك لتقليل المخاطر وضمان الاستفادة القصوى من نتائج الاستثمار في المشاريع الخضراء.

إضافة إلى ذلك، فإن الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لبرنامج SUNREF فلسطين يعطي حوافز أكثر للفلسطينيين الذين يفكرون في الاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك من خلال المنح التي تغطي نسب تتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة القرض، وذلك عند إتمام المشاريع الاستثمارية.

يمكن لكل القطاعات الاقتصادية الاستفادة من برنامج SUNREF فلسطين، وبشكل خاص قطاع الصناعة والزراعة والإسكان والفنادق والمحلات التجارية ومقدمي الرعاية الصحية الخاصة، في جميع أنحاء فلسطين، بما في ذلك مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية.

عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)

الوكالة الفرنسية للتنمية هي وكالة عامة شاملة للتمويل التنموي. نحن نلتزم بتقديم التمويل والدعم التقني للمشاريع التي تعمل بجدية على تحسين الحياة اليومية، في كل من الدول النامية والناشئة وفي المقاطعات الفرنسية الموجوجة حول العالم. وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل في عدة مجالات – الطاقة والرعاية الصحية والتنوع البيلوجي والمياه والتقنيات الرقمية والتدريب المهني، وغيرها العديد – ذلك للمساعدة في الانتقال بالعالم إلى مستوً أكثر إنصافاً وأكثر استدامة: عالم مشترك. من خلال شبكة مكاتبنا التي وصل عددها إلى 85 مكتباً، فإننا نقوم حالياً بتمويل ومراقبة ومساعدة أكثر من 2,500 مشروع تنموي في 108 دولة. www.afd.fr

عن SUNREF

SUNREF (والتي يرمز اسمها إلى الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة) هي مبادرة صديقة للبيئة طورتها الوكالة الفرنسية للتنمية. فيما يتعلق بالطاقة والتحول البيئي، فإن SUNREF تساعد الجهات الفاعلة الخاصة في دول الجنوب على انتهاز الفرص الناتجة عن هذا التحول وذلك من خلال نهج مبتكر، كما أنها تحفز البنوك المحلية على تمويلها. وحتى هذا اليوم، تم تطبيق 42 مشروعاً ناجحاً من قبل SUNREF منذ العام 2006، وذلك بالشراكة مع 70 بنكاً محلياً في ما يقارب 30 دولة تعمل بها، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للالتزامات المقدمة 2.5 مليار يورو على شكل قروض مخصصة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، بما في ذلك مبلغ 1.2 مليار يورو تم توزيعهم. www.sunref.org

عن الاتحاد الأوروبي

يضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة، ويشكل الاقتصاد الأكبر في العالم، والثالث من حيث الكثافة السكانية، بعد الصبن والهند. بالرغم من التنوع الغني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن تلك الدول (الدول الأعضاء) جميعها تلتزم بنفس القيم الأساسية: السلام، والديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الانسان. قامت الدول الأعضاء بإنشاء هيئات مشتركة لكي يتم اتخاذ القرارات في الأمور التي تشكل اهتماماً مشتركاً بشكل ديمقراطي على المستوى الأوروبي. من خلال إنشاء سوق واحد خالٍ من الحدود وإصدار عملة واحدة (اليورو) ، والتي اعتمدتها 19 دولة من الدول الأعضاء، أعطى الاتحاد الأوروبي دفعة كبيرة لقطاعات التجارة والتوظيف. كما أنها في طليعة المطبقين للسياسات المتعلقة بالاستدامة.



http://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip_en