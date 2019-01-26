فيديو| الوطن يودع 3 شهداء اليوم

رام الله- وطن: شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم السبت، ثلاثة شهداء ففي الضفة شيعت الشهيدين أيمن فارس في بلدة سلواد شرق رام الله، وحمدان العارضة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وفي قطاع غزة شيعت ايهاب عابد شرق رفح.

وارتقى امس الجمعة الشهيد الفتى ايمن أحمد فارس (17عاما) فيما اصيب فتى اخر، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة سلواد، بدعوى محاولتهم إلقاء الحجارة قرب شارع (60 الاستيطاني). وهي الرواية التي فنّدتها مصادر مقربة من عائلة الشهيد، مشيرةً إلى أن أيمن وصديقه كانا يتنزهان في المنطقة.

في حين سلمت سلطات الاحتلال، مساء امس الجمعة، جثمان الشهيد حمدان العارضة (60 عاما) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، المحتجز منذ أكثر من أربعين يوما، قرب حاجز سالم العسكري.

وفي قطاع غزة، شيع الاهالي جثمان الشهيد إيهاب عابد (25 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق رفح أمس.

واستشهد صباح اليوم السبت، الشاب رياض شماسنة من بلدة قطنة، برصاص شرطة الاحتلال أثناء قيادته مركبة داخل مدينة القدس.

من تشيع الشهيد حمدان العارضة