خيمة اعتصام وتظاهرة في قلنسوة اليوم للتصدي للهدم

وطن: نصبت مساء أمس، الجمعة، خيمة اعتصام على مدخل الشارع الرئيسي في مدينة قلنسوة كخطوة احتجاجية للتصدي لمحاولات هدم المنازل والتي تهدد بالهدم الفوري لـ 3منازل، بالإضافة إلى تظاهرة احتجاجية ستنظم عصر اليوم، السبت، أمام الخيمة.

تأتي هذه الخطوات الاحتجاجية في أعقاب رفض سلطات الاحتلال تجديد أوامر التجميد للمنازل المهددة بالهدم، بعد انتهاء تجميدها بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكانت الشرطة قد أرسلت تهديدات في الأيام الأخيرة إلى أصحاب المنازل المهددة بالهدم، طالبتهم فيها بهدم بيوتهم بأيديهم حتى نهاية الشهر الجاري، وإلا فسوف تهدمها سلطات الهدم، وتغرم أصحابها بالتكاليف.

وناشد أصحاب المنازل المهددة بالهدم، القوى الوطنية والمسؤولين، للحضور إلى خيمة الاعتصام والتضامن معهم، مع التأكيد على الحفاظ على المسار السياسي إلى جانب المسار الجماهيري.

(عرب48)