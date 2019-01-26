انتخابات غرفة تجارة وصناعة قلقيلية.. نسبة التصويت في اول ساعتين تزيد عن 40%

رام الله- وطن: افادت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، اليوم السبت، بأن نسبة تصويت المنتخبين لاختيار مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قلقيلية تجاوزت 40% بعد ساعتين من فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين.

وبينت اللجنة المركزية ان 1808 ناخب يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي انطلقت حيث يتنافس 17 مرشحاً على 11 مقعداً.

يشار الى أنه تم تنفيذ انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات (جنين، أريحا والأغوار، سلفيت، بيت لحم، وطوباس) وتستمر الانتخابات وفق جدول زمني محدد ينتهي بانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مدينة القدس العاصمة المحتلة يوم 3 شباط المقبل.