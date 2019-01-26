فيديو| شرطة الخليل تقبض على سائقيْن لقيامهما بالتفحيط وتهديد حياة المواطنين

رام الله- وطن: قبضت شرطة محافظة الخليل مساء امس، على سائقين وضبطت مركبتيهما بعد قيامهما بالتشحيط وتعريض حياة المواطنين للخطر بمنطقة وادي القف غرب الخليل .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان اتصالا من احد المواطنين ورد لغرفة العمليات يناشد الشرطة بحمايته وحماية المواطنين من مركبات تقوم بالتشحيط والتفحيط وتعريض حياة المواطنين المتنزهيين في منطقة وادي القف غرب الخليل للخطر، وعلى الفور تم تحريك دورية من مركز شرطة نوبا للمكان وعند وصولها ضبطت مركبة غير قانونية وقبضت على سائقها.

فيما لاذا سائق مركبة اخرى بالفرار وباجراءات البحث تم التعرف عليه وتمكنت من احضاره وضبط مركبته وتوقيف الاثنين لحين احالتهما للنيابة العامة.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة الابلاغ عن اي مركبة تقوم بازعاج المواطنين بالتشحيط او التفحيط محذرا في الوقت نفسه سائقي هذه المركبات من تجاوز القانون.