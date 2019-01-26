القوى الوطنية والاسلامية تدعو للاعتصام امام ممثلية ايرلندا الاربعاء القادم

رام الله- وطن: طالبت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، الى تصعيد الفعل الشعبي بكل اشكاله رفضا للاحتلال ومشاريعه واعتداءات مستوطنيه وتفعيل دور اللجان الشعبية، ولجان الحراسة والتصدي لاعتداءات المستوطنين ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم العدوانية، وتدنيس قرانا وبلداتنا .

كما دعت للاعتصام امام ممثلية ايرلندا عمارة برج الشيخ، الاربعاء 30/1الساعة الثانية عشرة ظهرا، للاعراب عن تقديرنا لمواقفهم الثابتة في دعم قضيتنا وقرار مقاطعة منتجات الاحتلال المصنعة في المستوطنات

واعتبار الجمعة يوم للتصعيد الميداني في جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين ومواقع التماس مع الاحتلال، والدعوة لاوسع مشاركة رفضا لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي، وتاكيدا على مواصلة طريق الكفاح حتى الحرية والاستقلال

وتدعو القوى للابقاء على الجهوزية العالية ارتباطا بأي تطورات داخل السجون، وتتوجه بالتحية للحركة الاسيرة وتحي صمودها البطولي في وجه ادارات السجون الفاشية .

كما تدعو التجار للالتزام بحالة الحداد اثناء مرور جنازات الشهداء اجلالا للشهداء الابرار واكراما لارواحهم الطاهرة واغلاق المحال التجارية.