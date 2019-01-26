صحة غزة تحذر.. استمرار تجاهل حاجة المستشفيات للوقود سيصيبها بشلل

وطن: قالت صحة غزة إن استمرار تجاهل المؤسسات الإنسانية لحاجة المستشفيات الملحة من الوقود سيصيبها بشلل وشيك، مما يتطلب جهدا فوريا ومسؤولا منها لإنقاذ مئات الأطفال والمرضى في الأقسام الحساسة.

وأكد المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، السبت، أن منحة الوقود التي أشرفت عليها المؤسسات الأممية نفدت نهاية نوفمبر الماضي، ولم يتم تخصيص منحة أخرى حتى اللحظة.

وتابع القدرة "المرافق الصحية تحتاج حاليا لـ 300 ألف لتر من السولار شهريا في ظل التحسن الذي طرأ على جدول الكهرباء في مناطق قطاع غزة مؤخرا، بفعل منحة الوقود القطرية حيث كان احتياجنا قبلها يزيد عن 540 ألف لتر شهريا.

وأوضح أن كل ساعة انقطاع للكهرباء إضافية تحتاج لنحو 2000 لتر لضمان استمرار الخدمات الصحية.

وقال القدرة في بيانه، إن "المبادرات الفردية التي تمت لتأجيل الأزمة محمودة ولكن الخطر محدق".

وأضاف "نقدر المساهمة الإسعافية التي وفرت (31700 لتر سولار) لبعض المستشفيات لتزيد عمل المولدات الكهربائية فيها لساعات إضافية وكان منها (4700 لتر من مؤسسة IHH التركية لمستشفى الهلال الاماراتي و15000 لتر من لجنة المناصرة بالأردن لمستشفى الهلال الاماراتي وأبو يوسف النجار برفح ومجمع النصر بغزة قبل عدة أيام).

وحسب الوزارة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا.